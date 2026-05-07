La 71esima edizione dei David di Donatello si è conclusa con ascolti molto bassi rispetto alle passate occasioni, attirando meno spettatori del previsto. La serata, che avrebbe dovuto mettere in risalto il cinema italiano, ha invece suscitato discussioni per il clima teso registrato durante l'evento. I dati ufficiali indicano un calo significativo degli ascolti televisivi, segnando un risultato senza precedenti nella storia della manifestazione.

La 71esima edizione dei David di Donatello avrebbe dovuto celebrare il grande cinema italiano, ma alla fine a far discutere sono stati soprattutto gli ascolti deludenti e il clima pesante che ha accompagnato la serata. Nonostante il prestigio dell’evento e un cast ricco di ospiti e premiati, il pubblico da casa sembra aver voltato le spalle alla cerimonia condotta da Flavio Insinna, mentre fuori da Cinecittà continuavano le proteste del settore cinematografico. Che imbarazzo: gli ascolti tv dei David di Donatello sono un flop totale!. I numeri parlano chiaro e fotografano una situazione complicata per i David di Donatello. La cerimonia.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Disastro totale per Insinna: i David di Donatello sono un flop senza precedenti, ascolti mai così bassi!

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