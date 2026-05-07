Due giovani di Aversa sono stati arrestati con l'accusa di aver truffato un cittadino di Udine, sottraendogli circa 40.000 euro in oro. I due si erano spacciati per agenti delle forze dell'ordine in trasferta, provenienti da Aversa a Udine, e avevano messo in atto il raggiro. Le indagini sono ancora in corso per identificare il telefonista che avrebbe coordinato l'operazione.

Due giovani di Aversa sono stati posti agli arresti domiciliari per furto pluriaggravato ai danni di un cittadino di Udine. I fatti risalgono allo scorso febbraio, quando i due, con la complicità di un terzo individuo, hanno sottratto gioielli e monete d’oro per un valore di 40.000 euro fingendosi carabinieri. Le misure cautelari sono state eseguite lunedì 4 maggio dagli agenti della Polizia di Stato di Udine e di Aversa, come disposto dal GIP di Udine, per prevenire la reiterazione del reato e l’inquinamento probatorio. Le indagini e l’operazione congiunta Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione tra la Squadra Mobile della Questura di Udine e il Commissariato di PS di Aversa (CE).🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Finti agenti in trasferta da Aversa a Udine, truffa da 40mila euro: 2 arresti, ora si cerca il telefonista

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