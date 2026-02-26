Roma Finti affitti per il Giubileo Truffa da oltre un milione di euro tre misure cautelari e 19 indagati per truffa e riciclaggio

A Roma, un’indagine ha portato alla luce un giro di affitti falsi legati al Giubileo, con perdite superiori a un milione di euro. Tre persone sono state colpite da misure cautelari e complessivamente sono 19 gli indagati coinvolti in accuse di truffa e riciclaggio. L’operazione è stata condotta dalle forze di polizia della capitale, che hanno eseguito le misure in tutta la città.

