Roma Finti affitti per il Giubileo Truffa da oltre un milione di euro tre misure cautelari e 19 indagati per truffa e riciclaggio

A Roma, un’indagine ha portato alla luce un giro di affitti falsi legati al Giubileo, con perdite superiori a un milione di euro. Tre persone sono state colpite da misure cautelari e complessivamente sono 19 gli indagati coinvolti in accuse di truffa e riciclaggio. L’operazione è stata condotta dalle forze di polizia della capitale, che hanno eseguito le misure in tutta la città.

Cronache Cittadine ROMA – I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un'ordinanza adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, con la quale è stata disposta la misura cautelare. Il sistema si basava sulla pubblicazione, su siti e piattaforme online, di annunci relativi ad appartamenti per locazioni brevi e camere in bed e breakfast, in realtà inesistenti o non nella disponibilità.