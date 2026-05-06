Da Aversa a Udine per rubare gioielli a una donna per 40mila euro | due arresti

Due uomini di circa 30 anni, residenti nell’agro aversano, sono stati arrestati ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver rubato gioielli per un valore di 40.000 euro. L’operazione ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico. I due soggetti erano accusati di aver compiuto il furto che si sarebbe verificato tra Aversa e Udine.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di due uomini di circa 30 anni, residenti nell’agro aversano. Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Udine, al termine di un’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Udine, in collaborazione con la sezione investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa. Le indagini hanno avuto origine da una denuncia presentata lo scorso febbraio a Udine da una vittima, alla quale erano stati sottratti gioielli per un valore di circa 40.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Da Aversa a Udine per rubare gioielli a una donna per 40mila euro: due arresti Notizie correlate Furto di gioielli da 40mila euro a Udine: misura cautelare per due 30enni dell’agro aversanoÈ scattata nel pomeriggio di ieri un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, nei... Leggi anche: Consegna 40mila euro di gioielli a un "finto carabiniere": donna truffata allerta il 113 Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: D'Aversa tra Udine e Superga: Ecco il nostro nuovo obiettivo. Ma perde quattro big...; Gazzetta dello sport: Il Toro va di corsa. D’Aversa a Udine per l’aggancio ai bianconeri; D’Aversa avverte il Toro. Basta partite come a Udine; D'Aversa e Prati parlano dopo la sconfitta a Udine Streaming | DAZN IT. D’Aversa: Penso solo alla squadra. Ma a Udine si gioca un pezzo di futuroD'Aversa e il suo Torino a Udine per agganciare i friulani, ma il tecnico si gioca anche le sue ultime 4 finali per un futuro granata ... toro.it Torino balneare, manca la scossa a Udine: come potrà incidere D'Aversa?Un Torino più da Lignano Sabbiadoro che da Udine. Un Torino più balneare che veramente intenzionato all'assalto della parte sinistra della classifica. Ma veramente porre come nuovo obiettivo la parte ... toronews.net Avrete visto dei lavori in corso tra via Appia e l'asse mediano dallo svincolo Aversa Melito: ecco la maxi opera che stanno realizzando. Proviamo a spiegarla in questo servizio e sopratutto chiediamo: quali benefici e compensazioni avrà la città di Giugliano S - facebook.com facebook