Fincantieri Palermo | varato il troncone di prua della Explora 5

A Palermo, è stato varato il troncone di prua della nave Explora 5 presso lo stabilimento di Fincantieri. Il pezzo, che pesa otto tonnellate, sarà spostato all’interno del cantiere dopo circa tre mesi di rifinitura. Il trasporto della prua avverrà attraverso mezzi specializzati, destinati a raggiungere la fase successiva di assemblaggio. L’operazione si inserisce nelle attività di produzione condotte nello stabilimento locale.

? Cosa scoprirai Come faranno gli operai a spostare un pezzo da otto tonnellate?. Dove verrà trasportata la prua dopo i tre mesi di rifinitura?. Perché il cantiere di Palermo è diventato fondamentale per MSC?. Quando inizieranno i lavori per la nuova Explora 6?.? In Breve Prua da 124 metri e 37 metri alta con dodici ponti verso Genova.. Lavori di rifinitura in banchina per tre mesi prima del trasporto a Sestri.. Nuovi lavori per il troncone Explora 6 previsti a fine maggio a Palermo.. Produzione seriale che garantisce carico operativo costante allo stabilimento siciliano.. Le tute blu dello stabilimento Fincantieri di Palermo varano oggi il troncone di prua della nuova Explora 5 di MSC, una sezione lunga 124 metri e alta 37 metri.🔗 Leggi su Ameve.eu

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