Tutto il fascino di Explora Lusso ad alta tecnologia con il marchio Fincantieri

In una giornata a Sestri Ponente, Explora Journeys e Fincantieri hanno presentato il loro nuovo progetto. Durante l’evento, sono stati mostrati i dettagli di un’imbarcazione di lusso dotata di tecnologie avanzate, realizzata dal cantiere navale. La manifestazione ha coinvolto rappresentanti delle due aziende e alcuni ospiti, offrendo uno sguardo diretto sulle innovazioni e sul design dell’unità.

Genova, 11 marzo 2026 – Un evento di grande importanze. Anzi, tre messi insieme in un'unica giornata da Explora Journeys e Fincantieri nel cantiere di Sestri Ponente. La compagnia europea di viaggi oceanici di lusso del Gruppo Msc e il leader della cantieristica ad alta complessità, hanno celebrato il varo tecnico di Explora IV, la 'cerimonia della moneta' di Explora V e dando anche inizio alla costruzione di Explora VI. Sale così a 4 il numero di navi che Fincantieri sta costruendo in contemporanea per Explora Journeys: Explora III (che sarà consegnata a luglio), Explora IV ed Explora V (che prenderanno il largo nel 2027) ed Explora VI, in servizio nel 2028 completando così il programma di costruzione della flotta di sei navi interamente affidato a Fincantieri.