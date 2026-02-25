Fincantieri morto operaio dell’indotto a Monfalcone | anche a Palermo proclamato sciopero di due ore

A organizzare la protesta, fissata per domani, sono Fim, Fiom e Uilm. La vittima dell'ennesima tragedia è un giovane triestino di 27 anni, Tommaso Andreuzza. Lavorava per una ditta esterna, la Inquota Sciopero di due ore domani a fine turno a Palermo per i lavoratori di Fincantieri e dell’indotto Fincantieri. La protesta è stata proclamata da Fim, Fiom e Uilm, a causa dell’ennesimo incidente mortale all’interno del cantiere di Monfalcone, in provincia di Gorizia. Tommaso Andreuzza, 27 anni, triestino, lavorava per una ditta esterna, la Inquota, nello stabilimento Fincantieri di Panzano, a Monfalcone. Specializzato in lavori ad alta quota, è morto dopo essere precipitato da venti metri d’altezza mentre stava svolgendo la manutenzione sul tetto di un capannone. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

