Finanza in azione | trovati distributori che speculavano sul prezzo del carburante | VIDEO

La guardia di finanza di Bologna ha condotto un’operazione nelle scorse settimane, ispezionando ventuno stazioni di servizio nella regione. L’obiettivo era controllare possibili pratiche speculative sui prezzi dei carburanti. Durante le verifiche sono stati trovati distributori che avrebbero manipolato i costi, alimentando sospetti di pratiche illecite nel settore. Un video documenta le attività svolte durante le ispezioni.

Operazione della guardia di finanza di Bologna, che nei giorni scorsi hanno ispezionato ventuno stazioni di servizio del territorio per contrastare eventuali speculazioni sui prezzi dei carburanti. Le fiamme gialle hanno riscontrato “numerose irregolarità amministrative in materia di trasparenza.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Trasparenza dei prezzi del carburante: stretta della Finanza sui distributoriLa filiera dei carburanti finisce sotto i riflettori della guardia di finanza di Latina, che in questo periodo ha intensificato i controlli e il... Leggi anche: Mancata esposizione dei prezzi: sanzionati dalla Finanza tre distributori di carburante Contenuti di approfondimento Si parla di: Weekend di controlli, trovati con droga tra lago e brianza: sequestri e segnalazioni; Da Salerno a Torre Annunziata per spacciare cocaina, scatta l'arresto. Controlli interforze a Pozzuoli e Licola: 5 giovani trovati con droga e 2 denunciatiPOZZUOLI – Task force in azione nel fine settimana a Pozzuoli. In strada Polizia di stato, Carabinieri, Polizia municipale e Guardia di finanza hanno fermato e controllato – in 16 posti di controllo – ... cronacaflegrea.it