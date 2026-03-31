Tre distributori di carburante sono stati sanzionati dalla Guardia di Finanza di Pisa per aver omesso di esporre i prezzi dei carburanti. L'operazione è stata condotta dai finanzieri in conformità alle direttive del Comando Generale, nell’ambito di un controllo volto a tutelare la trasparenza nella filiera dei prodotti energetici. L'intervento si inserisce in un’azione più ampia di vigilanza sul mercato nazionale dei carburanti.

L'operazione delle Fiamme Gialle è stata estesa fra Pisa e Provincia. Lo scopo è stato tutelare i consumatori data la fluttuazione dei prezzi di questo periodo In particolare, i militari del Gruppo Pisa hanno individuato situazioni di irregolarità nei confronti di due distributori stradali per l'omessa comunicazione dei prezzi praticati per ogni tipologia di prodotto energetico. Gli impianti di distribuzione di carburante, ai sensi dell'articolo 51 della Legge 992009, attraverso il portale 'Osservaprezzi carburanti' del Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), comunicano con cadenza almeno settimanale, ciò al fine di poter monitorare i prezzi praticati. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Mancata esposizione dei prezzi: sanzionati dalla Finanza tre distributori di carburante

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Controlli sui distributori di carburante: sanzionati tre impianti

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