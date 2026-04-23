Trasparenza dei prezzi del carburante | stretta della Finanza sui distributori

Le forze dell'ordine di Latina hanno rafforzato i controlli sui distributori di carburante, concentrandosi sulla verifica della trasparenza dei prezzi praticati. In questi giorni sono stati effettuati numerosi accertamenti per assicurarsi che le compagnie rispettino le norme in materia di indicazione dei costi ai consumatori. Le ispezioni sono state condotte con l’obiettivo di monitorare l’applicazione delle regole e prevenire eventuali irregolarità.

La filiera dei carburanti finisce sotto i riflettori della guardia di finanza di Latina, che in questo periodo ha intensificato i controlli e il monitoraggio dei distributori per verificare la trasparenza dei prezzi applicati. Il piano di intervento predisposto dal comando provinciale, in realtà.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Mancata esposizione dei prezzi: sanzionati dalla Finanza tre distributori di carburante Rispetto delle normative sui prezzi del carburante, giro di vite della finanza: sei irregolarità scoperteRiscontrate e contestate anomalie nella provincia di Ancona da parte dei militari, tra cui la non corretta pubblicazione dei prezzi del carburante... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Decreto Carburanti: via libera del Senato; Carburanti, controlli Gdf: contestata l’omessa comunicazione dei prezzi al Mimit; Gdif Oristano: intensificata l’azione di contrasto ai fenomeni distorsivi sui prezzi del carburante.; Caro carburanti, raffica di controlli a Bari: prezzi diversi tra cartello e pompa, nei guai 4 gestori. Carburanti, controlli Gdf: contestata l’omessa comunicazione dei prezzi al MimitI finanzieri della compagnia di Velletri hanno eseguito un mirato intervento presso un impianto di distribuzione stradale nell’area dei Castelli Romani, finalizzato alla verifica del rispetto della di ... italiaoggi.it Risoluzione trasparenza. Oldrini (Lila): Prezzi dei farmaci anti Epatite C potranno restare segretiContinueremo a rimanere all'oscuro dei prezzi di farmaci di cui si stima abbiano bisogno oltre un milione di persone in Italia. Questa la tesi del presidente della Lega Italiana per la Lotta contro ... quotidianosanita.it Gianni Bullo presenta il piano amministrativo fondato su responsabilità, trasparenza e servizi concreti per Golasecca. - facebook.com facebook