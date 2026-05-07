Finale del 22esimo concorso internazionale Premio città di Padova per solisti e orchestra

Domenica 17 maggio alle 16 si svolge la finale del 22° Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Premio Città” presso il Circolo Unificato dell’Esercito, in Prato della Valle 82. L’evento si inserisce nella 33^ Stagione Concertistica Internazionale organizzata dall’Associazione Musicale AGIMUS e si terrà a Palazzo Zacco-Armeni. La manifestazione coinvolge solisti e orchestre provenienti da diversi Paesi che si sfidano per aggiudicarsi il premio.

Domenica 17 maggio alle ore 16 a Palazzo Zacco-Armeni, Circolo Unificato dell’Esercito, Prato della Valle 82, grande appuntamento della 33^ Stagione Concertistica Internazionale dell’Associazione Musicale AGIMUS, con la Finale del 22° Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Premio Città.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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