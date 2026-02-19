Un padovano in finale al Concorso Internazionale Peter Maag per giovani direttori d’orchestra OPV

Giovanni Rossi, giovane direttore d’orchestra padovano, ha raggiunto la finale del Concorso Internazionale Peter Maag. La sua vittoria si deve a mesi di prove intense e a un’interpretazione appassionata durante le semifinali. Giovedì 19 giugno, alle 20.45, all’Auditorium Pollini di Padova, Rossi si esibirà nel concerto conclusivo. L’evento attira appassionati e professionisti del settore, curiosi di ascoltare le proposte di nuovi talenti. La finale rappresenta un’occasione importante per il talento locale di farsi conoscere da pubblico e giuria.

Giovedì 19 giugno 2026 alle ore 20.45 all'Auditorium Pollini di Padova si terrà il concerto finale della seconda edizione del Concorso Internazionale per giovani direttori d'orchestra intitolato a Peter Maag. Dopo aver raggiunto Padova da diverse località d'Europa, e superato le diverse prove davanti a una giuria tecnica composta da figure di spicco del mondo della direzione d'orchestra e della scena musicale internazionale, i tre concorrenti sono pronti a salire sul podio OPV per affrontare l'ultima prova che decreterà il vincitore e i vari premi speciali attribuiti dall'Orchestra e dal pubblico in sala.