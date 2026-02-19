Un padovano in finale al Concorso Internazionale Peter Maag per giovani direttori d’orchestra OPV

Da padovaoggi.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Rossi, giovane direttore d’orchestra padovano, ha raggiunto la finale del Concorso Internazionale Peter Maag. La sua vittoria si deve a mesi di prove intense e a un’interpretazione appassionata durante le semifinali. Giovedì 19 giugno, alle 20.45, all’Auditorium Pollini di Padova, Rossi si esibirà nel concerto conclusivo. L’evento attira appassionati e professionisti del settore, curiosi di ascoltare le proposte di nuovi talenti. La finale rappresenta un’occasione importante per il talento locale di farsi conoscere da pubblico e giuria.

Giovedì 19 giugno 2026 alle ore 20.45 all’Auditorium Pollini di Padova si terrà il concerto finale della seconda edizione del Concorso Internazionale per giovani direttori d’orchestra intitolato a Peter Maag. Dopo aver raggiunto Padova da diverse località d’Europa, e superato le diverse prove davanti a una giuria tecnica composta da figure di spicco del mondo della direzione d'orchestra e della scena musicale internazionale, i tre concorrenti sono pronti a salire sul podio OPV per affrontare l’ultima prova che decreterà il vincitore e i vari premi speciali attribuiti dall’Orchestra e dal pubblico in sala.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

