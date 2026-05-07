Finale dei Giochi Matematici Bernocchi brilla con tre studenti

Lo scorso fine settimana si è tenuta la finale dei Giochi Matematici, con la partecipazione di tre studenti che si sono distinti durante la competizione. Tra loro, un ragazzo della terza classe, un altro della seconda, e uno della prima, hanno affrontato le prove con impegno e concentrazione, contribuendo a rendere l’evento ricco di momenti di interesse. La manifestazione ha visto coinvolti numerosi giovani provenienti da diverse scuole della zona.

Peter Illes Dante, della classe 3ªLA, Mattia Luraghi, della 2ªLC, e Samuele Caccia, della 1ªLA: sono loro i tre studenti dell’ Isis Bernocchi che dopo essersi qualificati nell’ultimo fine settimana hanno partecipato alla finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2026, disputata a Palermo. Organizzati da Accademia Italiana per la Promozione della Matematica, i Giochi sono giunti alla XVI edizione e rappresentano un appuntamento consolidato nel panorama delle competizioni scolastiche nazionali, che coinvolge ogni anno 200mila studenti delle scuole primarie e secondarie di tutta Italia. Anche quest’anno l’Istituto legnanese si è...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Finale dei Giochi Matematici. Bernocchi brilla con tre studenti Notizie correlate San Fratello e Acquedolci, talento e numeri: il giovane Paolo Gagliani vola alla finale nazionale dei Giochi Matematici del MediterraneoC’è anche un giovane studente dei Nebrodi tra i protagonisti della matematica scolastica italiana. Giochi Matematici del Mediterraneo 2026, 12 studenti della provincia di Frosinone alle finali di PalermoDalle scuole primarie alle superiori, i giovani talenti ciociari pronti a sfidarsi il 3 maggio nella fase conclusiva. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giochi Matematici del Mediterraneo, ottimi piazzamenti per il Bernocchi alla finale nazionale; Il longianese Martino Bruschi, 11 anni, conquista le finali dei Giochi matematici del Mediterraneo -; Giochi Matematici del Mediterraneo: 6 studenti dell’Ennese alla finale nazionale di Palermo; Giulia, piccolo genio dei numeri: Torre del Greco in finale ai Giochi Matematici. Finale dei Giochi Matematici. Bernocchi brilla con tre studentiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Torre del Greco, studentessa qualificata alla finale dei Giochi matematici Pristem BocconiUna studentessa di Torre del Greco si è qualificata alla finale dei Campionati internazionali di giochi matematici Pristem Bocconi. ilgazzettinovesuviano.com Grande traguardo per l'Istituto Comprensivo “G. Giolitti” di Dronero! Scopri come i nostri studenti hanno brillato ai “Giochi matematici del Mediterraneo 2026” e chi ha conquistato il podio a Palermo. Clicca per leggere di più! - facebook.com facebook