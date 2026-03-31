Dodici studenti provenienti dalla provincia di Frosinone parteciperanno alle finali dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2026 a Palermo. La squadra comprende alunni di scuole elementari, medie e superiori. La partecipazione è stata confermata dopo le qualificazioni regionali. La competizione si svolgerà nella città siciliana nelle prossime settimane.

Dalle scuole primarie alle superiori, i giovani talenti ciociari pronti a sfidarsi il 3 maggio nella fase conclusiva. Tutti i nomi dei qualificati Saranno 12 gli alunni, tra elementari, medie e superiori, della provincia di Frosinone che parteciperanno alle finali dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2026. Fase finale che si terrà il prossimo 3 maggio a Palermo. Ai concorrenti di ogni categoria, indifferentemente dalla fase a cui stanno partecipando, sarà proposto un numero massimo di quesiti a cui rispondere così stabilito. Categoria S4 - Diego Abatecola (I.I.S Pontecorvo); Adele Migliorelli (I.I.S. Pontecorvo) Categoria S5 - Simone Iazzetta (I. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Giochi Matematici del Mediterraneo 2026, 12 studenti della provincia di Frosinone alle finali di Palermo

Articoli correlati

Giochi Matematici del Mediterraneo 2026: l’Istituto “Maria Ausiliatrice” di Reggio Calabria alla FinSei studenti dell’Istituto “Maria Ausiliatrice” di Reggio Calabria si preparano a una sfida che li vedrà competere con i loro coetanei di diverse...

Colleferro. Nell’Aula di Alta Formazione della Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” cerimonia di premiazione dei “Giochi Matematici del Mediterraneo”COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Sabato 7 Marzo nell’Aula di Alta Formazione alla Biblioteca Comunale R.

Tutti gli aggiornamenti su Giochi Matematici del

Temi più discussi: Giochi Matematici del Mediterraneo, brilla l'istituto Cesareo-Salgari: 6 studenti premiati e 3 finalisti nazionali; Premiati gli alunni ai Giochi Matematici del Mediterraneo 2026; La Vivaldi di Catanzaro brilla ai Giochi Matematici: podi e successi alla Finale d’Area; Eccellenza e logica: Amaseno trionfa ai giochi Matematici del Mediterraneo, due studenti in finalissima.

Giochi Matematici del Mediterraneo 2026: l’I.C. Rossano 1 guida i finalisti verso le fasi finaliSuccesso per la finale d’area CS3 con 106 studenti in gara: premiati i migliori talenti, ora la sfida nazionale del 3 maggio ... ecodellojonio.it

Catanzaro, l’I.C. Vivaldi protagonista ai Giochi Matematici: podi alla finale regionaleCatanzaro, l’I.C. Vivaldi ottiene tre podi alla finale regionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2026. catanzaroinforma.it

Grandi risultati per l'Istituto Comprensivo 1 di Montesarchio (BN). Tre ragazzi della Scuola secondaria di I grado sono stati ammessi alla Finale Nazionale dei Campionati Internazionali dei Giochi Matematici della Bocconi. Dopo due selezioni online (ottavi e q facebook