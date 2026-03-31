Giochi Matematici del Mediterraneo 2026 12 studenti della provincia di Frosinone alle finali di Palermo
Dodici studenti provenienti dalla provincia di Frosinone parteciperanno alle finali dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2026 a Palermo. La squadra comprende alunni di scuole elementari, medie e superiori. La partecipazione è stata confermata dopo le qualificazioni regionali. La competizione si svolgerà nella città siciliana nelle prossime settimane.
Dalle scuole primarie alle superiori, i giovani talenti ciociari pronti a sfidarsi il 3 maggio nella fase conclusiva. Tutti i nomi dei qualificati Saranno 12 gli alunni, tra elementari, medie e superiori, della provincia di Frosinone che parteciperanno alle finali dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2026. Fase finale che si terrà il prossimo 3 maggio a Palermo. Ai concorrenti di ogni categoria, indifferentemente dalla fase a cui stanno partecipando, sarà proposto un numero massimo di quesiti a cui rispondere così stabilito. Categoria S4 - Diego Abatecola (I.I.S Pontecorvo); Adele Migliorelli (I.I.S. Pontecorvo) Categoria S5 - Simone Iazzetta (I. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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