Il 26 marzo 2026, il tour teatrale “La banalità del bene” di Filippo Giardina sarà in scena a Padova, presso la Hall. Si tratta di una delle prime tappe della nuova tournée dell’artista, che porta in scena uno spettacolo volto ad affrontare temi legati alla quotidianità e alle azioni semplici. La rappresentazione si svolgerà in una sala dedicata agli eventi culturali della città.

Il comico porta alla Hall una delle prime tappe della nuova tournée, «Il pubblico padovano? Allegro, con grande voglia di divertirsi» Il tour teatrale “La banalità del bene” di Filippo Giardina arriva a Padova il 26 marzo 2026, sul palco della Hall, con una delle prime tappe della nuova tournée dell’artista. Lo spettacolo inaugura a marzo una lunga tournée che attraverserà le principali città italiane prima di proseguire, dall’autunno, anche in Europa. Il titolo del tuo nuovo monologo, “La banalità del bene”, richiama e ribalta un concetto molto forte: da dove nasce questa idea? Nasce dal fatto che, tra vent’anni, quando verrà chiesto a chi... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - L'intervista a Filippo Giardina che arriva a Padova con “La banalità del bene” (VM 16)

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Una selezione di notizie su Filippo Giardina

Temi più discussi: Filippo Giardina: Il comico deve rompere gli schemi. Grillo? Un traditore. Le donne? Più brave degli uomini. L'intervista; Filippo Giardina: La comicità è come sabbia, dà fastidio ma no alla polizia del pensiero; 'La banalità del bene' raccontata da Filippo Giardina: satira scomoda e provocatoria che sbarca a Perugia -; Il tour teatrale LA BANALITÀ DEL BENE di Filippo Giardina il 25 marzo al Teatro Nuovo di Pisa.

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Filippo Giardina: La comicità è come sabbia, dà fastidio ma no alla polizia del pensieroFilippo Giardina si racconta per il suo tour La banalità del bene. Il comico: La satira è sabbia che dà fastidio, no polizia del pensiero. Parla anche di social e AI. adnkronos.com

Mercoledì mattina alle ore 10,35 con noi il comico e autore satirico Filippo Giardina che il 25 marzo sera debutterà con il tour teatrale “LA BANALITA’ DEL BENE” al Teatro Nuovo a Pisa. - facebook.com facebook