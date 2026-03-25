Il 31 marzo a Napoli uno dei primi appuntamenti del nuovo tour dello stand-up comedian romano: un monologo che attraversa contraddizioni sociali, individualismo e cultura contemporanea tra ironia e riflessione Il tour teatrale La banalità del bene di Filippo Giardina farà tappa al Teatro Cilea di Napoli il 31 marzo. Il Cilea è uno dei primi appuntamenti della nuova tournée per l’autore e comico attivo nella stand-up comedy italiana dal 2001. Nel corso della sua carriera, Giardina ha portato in tour diversi spettacoli teatrali e ha partecipato a programmi televisivi come Stand Up Comedy su Comedy Central Italia, Sbandati su Rai2 e Nemico Pubblico su Rai3, sia come autore che come performer. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Filippo Giardina arriva al Teatro Cilea con La banalità del bene: satira irriverente sul nostro tempo

Articoli correlati

L'intervista a Filippo Giardina che arriva a Padova con “La banalità del bene” (VM 16)Il comico porta alla Hall una delle prime tappe della nuova tournée, «Il pubblico padovano? Allegro, con grande voglia di divertirsi» Il tour...

Filippo Giardina “La banalità del bene” all'Hall di PadovaIl tour teatrale “La banalità del bene” di Filippo Giardina arriva a Padova il 26 marzo 2026, sul palco della Hall, con una delle prime tappe della...

Una selezione di notizie su Filippo Giardina

Temi più discussi: Filippo Giardina: Il comico deve rompere gli schemi. Grillo? Un traditore. Le donne? Più brave degli uomini. L'intervista; Filippo Giardina: La comicità è come sabbia, dà fastidio ma no alla polizia del pensiero; 'La banalità del bene' raccontata da Filippo Giardina: satira scomoda e provocatoria che sbarca a Perugia -; Il tour teatrale LA BANALITÀ DEL BENE di Filippo Giardina il 25 marzo al Teatro Nuovo di Pisa.

Filippo Giardina arriva al Teatro Cilea con La banalità del bene: satira irriverente sul nostro tempoIl 31 marzo a Napoli uno dei primi appuntamenti del nuovo tour dello stand-up comedian romano: un monologo che attraversa contraddizioni sociali, individualismo e cultura contemporanea tra ironia e ri ... napolitoday.it

L'intervista a Filippo Giardina che arriva a Padova con La banalità del bene (VM 16)Il comico porta alla Hall una delle prime tappe della nuova tournée, «Il pubblico padovano? Allegro, con grande voglia di divertirsi» ... padovaoggi.it

Mercoledì mattina alle ore 10,35 con noi il comico e autore satirico Filippo Giardina che il 25 marzo sera debutterà con il tour teatrale “LA BANALITA’ DEL BENE” al Teatro Nuovo a Pisa. - facebook.com facebook