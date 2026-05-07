Fight club a scuola preside organizzava pestaggi tra alunni per punire gli studenti | condannata in Usa

Una dirigente scolastica è stata condannata in Arkansas in seguito a un procedimento giudiziario avviato dopo la denuncia di un tredicenne. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe organizzato e presenziato a un pestaggio tra studenti, con altri 18 minori presenti. La condanna arriva dopo che il ragazzo ha denunciato di essere stato vittima di un episodio violento avvenuto all’interno della scuola.

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La dirigente scolastica condannata da un tribunale dell'Arkansas dopo la denuncia di un tredicenne vittima di un brutale pestaggio organizzato dalla donna a scuola alla presenza di altri 18 minori che lo circondavano.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Roma, l'allarme minorenni: dai sequestri al Fight club a scuola. Così girare armati è diventata la normalitàSe in un gruppo e non ti porti il coltello, anche uno svizzero, rischi di restare fuori. Ungheria, campagna elettorale tra deepfake e ‘fight club’ sui socialBudapest, 23 febbraio 2026 – Orbán, al potere da 15 anni, ha lanciato una campagna diffamatoria basata sull’intelligenza artificiale contro il... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Direttore scolastico dell’Arkansas arrestato per aver gestito il Child Fight Club; Euphoria 3×03 – Le Pagelle di tutti i personaggi: Cassie è Skyler White, Nate protagonista di Fight Club. Fight club a scuola, preside organizzava pestaggi tra alunni per punire gli studenti: condannata in UsaLa dirigente scolastica condannata da un tribunale dell'Arkansas dopo la denuncia di un tredicenne vittima di un brutale pestaggio organizzato dalla donna ... fanpage.it Usa: Fight club in una scuola. Botte tra gli studenti assistiti dai prof (VIDEO)Proprio come in un film ma si tratta di un fatto reale, abilmente registrato con i cellulari. È il fight club avvenuto in una scuola americana, dove alcuni studenti lottavano e altri li incitavano ... fanpage.it A metà settimana molti mollano. Noi no. Il mercoledì è dove si costruisce la differenza. Sudore. Fatica. Disciplina. Fight Club Riccione - facebook.com facebook