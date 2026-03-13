Roma l' allarme minorenni | dai sequestri al Fight club a scuola Così girare armati è diventata la normalità

A Roma, i minorenni si trovano spesso coinvolti in situazioni legate alla violenza e alla presenza di armi, tra sequestri e attività come il Fight club a scuola. Nei gruppi di giovani, portare un coltello o un'arma anche di piccole dimensioni è considerato normale, e chi non lo fa rischia di essere escluso o emarginato. La normalizzazione del possedere armi tra i ragazzi sta diventando una realtà quotidiana.

Se in un gruppo e non ti porti il coltello, anche uno svizzero, rischi di restare fuori. A Roma, ormai, girare armati è diventato uno status symbol per i minorenni. Una fotografia che arriva da diversi quartieri. Parioli, Olgiata, Tor Bella Monaca, San Basilio, Testaccio, per citarne alcuni.

