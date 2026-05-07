Field notes in mostra al Castromediano le opere di Donald Fels e le installazioni sonore di Robert Millis

Venerdì 8 maggio 2026 alle 18.00 si terrà l’inaugurazione della mostra “Field Notes” al Museo Archeologico “S. Castromediano” di Lecce, situato in Viale Gallipoli 30. La mostra presenta opere di Donald Fels e installazioni sonore di Robert Millis. L’esposizione si tiene negli spazi del museo e resterà aperta al pubblico. L’evento è organizzato presso il museo archeologico della città.

Venerdì 8 maggio 2026 alle ore 18.00, presso il Museo Archeologico “S. Castromediano” a Lecce (Viale Gallipoli 30), si svolgerà l’inaugurazione della mostra “Field Notes”, con le opere di Donald Fels e le installazioni sonore di Robert Millis. Si tratta di una riflessione che parte dall’ulivo.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate I dipinti d’autore e le opere di design in mostra al MacUn’immersione nell’arte contemporanea anche durante le feste, con la possibilità di scoprire i dipinti di alcuni dei grandi maestri della pittura del... Leggi anche: Castelbuono, le opere di Saro Brancato ed Enzo Sottile in mostra al Museo Civico Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: 8 maggio – LECCE – MUSEO CASTROMEDIANO – Inaugurazione di FIELD NOTES. Omaggio agli ulivi di Don Fels e Rob Millis; Field Notes: arte, memoria e paesaggio tra ulivi e suoni al Museo Archeologico Sigismondo Castromediano di Lecce; Cellamare – Sagra e corteo storico per Sant’Amatore – 2 e 3 maggio. Venerdì 8 maggio Museo Castromediano inaugurazione della mostra Field NotesLECCE - In continuità con la mostra Xylella Studies di Edward Burtynsky e Loro. Dalla Fotografia al Progetto di Comunità di Ulderico Tramacere, il Polo ... corrieresalentino.it Questa settimana, due splendide novità di carta... venerdì 8, presso il Museo Castromediano - Lecce, vernissage della mostra "Field Notes" di Donald Fels e Robert Millis, di cui abbiamo curato il catalogo; sabato 10, presso il Castello Volante di Corigliano - facebook.com facebook