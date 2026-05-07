fideiussione mutuo quando la banca chiede un garante e quali sono i rischi

Quando si richiede un mutuo per l’acquisto di una casa, le banche possono richiedere, oltre all’ipoteca sull’immobile, anche una fideiussione come garanzia personale. Questa garanzia prevede che un garante si impegni a pagare il debito nel caso in cui il mutuatario non riesca a farlo. La richiesta di una fideiussione dipende dalle politiche dell’istituto di credito e dai requisiti del richiedente.

Quando per l’acquisto di una casa ci si rivolge a una banca per chiedere un mutuo, è possibile che l’istituto di credito, oltre all’ipoteca sull’immobile, richieda una garanzia personale: la fideiussione. È un istituto che spesso suscita dei punti interrogativi, perché coinvolge una terza persona (di solito un familiare) che si assume un impegno economico importante. Ma quando, esattamente, è necessaria? E perché? Capirlo è fondamentale per chi decide di assumere l’impegno di pagare un debito altrui in caso di insolvenza del debitore. La consapevolezza da parte del garante di quelle che sono le conseguenze che ne derivano è di estrema importanza.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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