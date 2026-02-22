giocattoli ritirati dal mercato per amianto sono stati venduti per 2 anni quali sono e i rischi per i bimbi

I giocattoli contenenti amianto sono stati venduti per due anni, dal 2024 al 2026, in vari negozi. La causa è stata la presenza di materiali nocivi che mettono a rischio la salute dei bambini. Le aziende hanno distribuito i prodotti senza verificarne la sicurezza, esponendo i più piccoli a potenziali problemi respiratori. Le autorità hanno ritirato immediatamente i giocattoli dal mercato, ma molti bambini potrebbero averli già usati. Restano da capire gli effetti a lungo termine di questa vicenda.

Alcuni giocattoli per bambini sono stati ritirati dal mercato italiano dopo che sono state riscontrate tracce di amianto all’interno dell’imbottitura. L’avviso è stato diffuso dalla rete di negozi Action, che ha invitato i consumatori a non utilizzare i prodotti coinvolti e a restituirli presso i punti vendita. Il richiamo riguarda specifici articoli commercializzati negli ultimi due anni e venduti in diversi negozi presenti sul territorio nazionale. Giocattoli ritirati, quali sono Cosa devono fare i consumatori Perché l’amianto è pericoloso Un richiamo a scopo precauzionale Giocattoli ritirati, quali sono I prodotti interessati dal ritiro sono i personaggi allungabili “Stretch Squad” e il set “Stretch Squad 4 pezzi”, entrambi prodotti dall’azienda Hti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Amianto nei giochi per bambini in Italia: quali sono quelli ritirati dal mercatoIl ritrovamento di amianto nei giochi per bambini ha portato al ritiro immediato di diversi prodotti dal mercato italiano.

