Nei primi due mesi del 2026, l'importo medio richiesto per un mutuo immobiliare nella provincia di Lecco ha superato i 136.000 euro. Questa cifra indica un aumento rispetto agli anni precedenti e riflette le richieste di finanziamenti per l'acquisto di immobili nella zona. I dati sono stati raccolti dall'osservatorio locale del settore bancario e immobiliare.

Secondo i dati dell'Osservatorio Facile.it – Mutui.it, nei primi due mesi del 2026 la provincia di Lecco si posiziona al settimo posto nella classifica lombarda degli importi medi richiesti. Milano guida con quasi 171mila euro, ma anche sul Lago. Comprare casa in provincia di Lecco costa. E i numeri lo confermano. Nei primi due mesi del 2026, l'importo medio richiesto per un mutuo immobiliare nell'area lecchese è stato pari a 136.231 euro, collocando il territorio al settimo posto su dodici province lombarde; dato, questo, in linea con quelli emersi negli anni precedenti. È quanto emerge dall'Osservatorio Facile.it – Mutui. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Casa a Lecco, quanto si chiede in banca: il mutuo medio supera i 136mila euro

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