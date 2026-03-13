Iran Fidanza Fdi-Ecr | Evitare interruzione approvvigionamento da Hormuz

Un rappresentante di Fratelli d’Italia e dell’European Conservatives and Reformists ha espresso la speranza che i traffici attraverso lo Stretto di Hormuz possano riprendere senza interruzioni. La dichiarazione arriva in un momento di tensione nella regione e mira a prevenire un aumento dei prezzi del petrolio e dei carburanti. La situazione rimane sotto osservazione, senza ulteriori dettagli sui provvedimenti o le conseguenze.

Verona, 13 mar. (Adnkronos) - “Ci auguriamo possano essere sbloccati i traffici attraverso Hormuz ed evitare un impatto ulteriormente negativo sui prezzi del petrolio e quindi dei carburanti. Dobbiamo evitare assolutamente l'interruzione delle catene di approvvigionamento. Questo vale per l'energia e le materie prime critiche”. Lo ha detto Carlo Fidanza, Capodelegazione FdI al Parlamento europeo e Vice Presidente Esecutivo Ecr Party, intervistato nell'ambito della manifestazione fieristica LetExpo 2026, organizzata da Alis Service in collaborazione con Veronafiere, fino al 13 marzo a Verona. Ma a cosa si andrebbe incontro con la definitiva interruzione delle catene di approvvigionamento? “Rischiamo conseguenze serie non avendo sviluppato delle possibilità alternative”, avverte il Capodelegazione FdI al Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

