Hormuz | Fidanza chiede sblocco immediato e riforme UE

Oggi a Verona si tiene la fiera LetExpo, e Carlo Fidanza ha parlato di un bisogno urgente di sbloccare alcune questioni e di attuare riforme all’interno dell’Unione Europea. La sua proposta riguarda azioni immediate e interventi concreti per affrontare le tensioni internazionali. L’evento si svolge venerdì 13 marzo 2026.

Verona ospita oggi, venerdì 13 marzo 2026, la fiera LetExpo, dove Carlo Fidanza ha delineato una strategia per gestire le tensioni internazionali. Il del FdI ha messo in luce l’urgenza di sbloccare i traffici nel punto critico dello Stretto di Hormuz per evitare rincari sui carburanti. La sua posizione unisce misure immediate per aiutare i settori colpiti a riforme strutturali delle norme europee. L’intervento rapido è come uno scudo necessario contro l’impatto negativo sui prezzi del petrolio. Fidanza sottolinea che la semplificazione normativa deve rendere il quadro europeo più adatto alle esigenze delle imprese italiane. Questo approccio mira a trasformare le difficoltà logistiche in opportunità di crescita sostenibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hormuz: Fidanza chiede sblocco immediato e riforme UE Articoli correlati Leggi anche: Iran, Fidanza (Fdi-Ecr): "Evitare interruzione approvvigionamento da Hormuz" Groenlandia: Fidanza, 'inspiegabile eventuale azione Usa, Trump ascolterà i leader Ue'Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Un'azione unilaterale americana in Groenlandia senza un accordo con la Danimarca, che fa parte dell'Ue e soprattutto della...