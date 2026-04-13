Digitale Gola Open Fiber | Infrastruttura in fibra moltiplicatore di ricchezza

Oggi si parla di fibra ottica come elemento chiave per lo sviluppo digitale nel paese. Un rappresentante di una grande impresa del settore ha affermato che l'infrastruttura in fibra rappresenta un moltiplicatore di ricchezza. La discussione si concentra sull'importanza di portare la connessione veloce e affidabile nelle aree di tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alle iniziative di investimento e alle innovazioni tecnologiche in corso.

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Oggi celebriamo un Made in Italy connesso allo sviluppo della fibra ottica, per questo portiamo esempi di imprese molto diverse, delocalizzate, che avendo questo tipo di strutture sono riuscite a mantenere la loro posizione geografica e allo stesso tempo a produrre e vendere in località molto diverse, tessendo rapporti anche con clienti a distanza”. Così Giuseppe Gola, amministratore delegato Open Fiber, intervenendo all'incontro ‘Fibra ottica: il futuro del Made in Italy' organizzato oggi a Roma nell'ambito delle celebrazioni della Giornata nazionale dedicata alle eccellenze nostrane....🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Digitale, Gola (Open Fiber): "Infrastruttura in fibra moltiplicatore di ricchezza" Leggi anche: Tlc, Gola (Open Fiber): "Fibra volano di crescita e coesione" Leggi anche: Open Fiber, Gola: "Fibra ottica fattore abilitante per crescita imprese e modernizzazione processi produttivi"