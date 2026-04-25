Open fiber record di velocità in Sicilia la fibra corre a 50 giga

Open Fiber ha attivato il primo collegamento in Sicilia con una connessione che raggiunge i 50 gigabit al secondo, collegando un cliente a Milazzo. La società ha annunciato il record di velocità raggiunto sull'isola, segnando un passo importante per le infrastrutture di rete nel territorio. La connessione ultraveloce è stata attivata recentemente e rappresenta un miglioramento significativo rispetto alle tecnologie precedenti.

Open Fiber connette il primo cliente in Sicilia, a Milazzo, alla velocità di 50 Gigabit al secondo sia in upload sia in download usando la tecnologia 50G-PON su rete FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) in un ambiente reale, "diventando l'unico operatore wholesale only ad aver raggiunto questo risultato a livello mondiale". Lo annuncia la società. "Dopo il test di connettività realizzato lo scorso anno sullo Stretto di Messina a 81,6 Terabit al secondo, questa nuova sperimentazione avviata in Sicilia e realizzata direttamente presso l'abitazione di un utente, e non in un ambiente di laboratorio, testimonia la maturità tecnologica e il livello di innovazione raggiunti dalla rete Open Fiber.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Open fiber, record di velocità in Sicilia, la fibra corre a 50 giga Notizie correlate Leggi anche: Open Fiber, la fibra che spinge il Made in Italy Leggi anche: Open Fiber porta la fibra ultraveloce in 62 comuni del casertano Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Open Fiber rilancia sulla comunicazione: via al nuovo modello Content Factory; La fusione tra FiberCop e Open Fiber potrebbe salvare i fondi ma gravare sui lavoratori; Pnrr, a Caltagirone in arrivo internet ultraveloce: servirà 5mila utenti; L'insospettabile città italiana dove tutti hanno internet veloce. Open fiber, record di velocità in Sicilia, la fibra corre a 50 gigaOpen Fiber connette il primo cliente in Sicilia, a Milazzo, alla velocità di 50 Gigabit al secondo sia in upload sia in download usando la tecnologia 50G-PON su rete FTTH (Fiber To The Home, fibra ... ilgiorno.it Open Fiber raggiunge un nuovo record: fibra ottica da 81,6 Tbps nello Stretto di MessinaOpen Fiber conquista un nuovo traguardo con la fibra ottica da 81,6 Tbps nello Stretto di Messina: un’innovazione per il futuro delle telecomunicazioni e dei data center Un nuovo traguardo tecnologico ... affaritaliani.it Aggiornamento sui lavori di installazione della fibra ottica. Ieri si è tenuto un incontro con i responsabili di FiberCop e Open Fiber per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori di posa della fibra ottica nel nostro territorio. Un confronto necessario e non - facebook.com facebook Oggi in #OpenFiber celebriamo la #GiornataMadeinItaly2026. Con la #fibraottica di Open Fiber, le imprese italiane possono crescere e svilupparsi. Un esempio di come la tecnologia supporta l’eccellenza e l’innovazione. Leggi il CS openfiber.it/media/co x.com