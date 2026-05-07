Fiaccolata per Francesco Sessa | familiari e amici in strada per ricordare il pizzaiolo ucciso a Ibiza

Una fiaccolata si è svolta a Pagani per ricordare Francesco Sessa, il pizzaiolo di 35 anni ucciso il 29 aprile scorso a Ibiza, nella zona di Platja d’en Bossa. Familiari e amici hanno percorso le strade della città con le luci delle fiaccole, esprimendo il loro cordoglio e la vicinanza in un momento di forte emozione. La manifestazione ha coinvolto diverse persone che hanno partecipato alla commemorazione.

Una lunga fiaccolata carica di commozione ha attraversato le strade di Pagani per rendere omaggio a Francesco Sessa, il pizzaiolo 35enne assassinato lo scorso 29 aprile sull’isola di Ibiza, nella zona di Platja d’en Bossa. Circa cinquecento persone hanno preso parte al corteo silenzioso.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Pizzaiolo italiano ucciso a Ibiza: mistero sull’omicidio di Francesco SessaABBONATI A DAYITALIANEWS Agguato mortale a Playa d’en Bossa Si chiamava Francesco Sessa, 35 anni, il cittadino italiano ucciso nel pomeriggio del 29... L’italiano ucciso a Ibiza era salernitano: Francesco Sessa faceva il pizzaiolo e viveva sull’isola da circa un annoStanno continuando le ricerche per individuare l’uomo che ieri pomeriggio a Ibiza, a Platja d’en Bossa, ha ucciso il 35enne italiano Francesco Sessa:... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pagani, fiaccolata in memoria di Francesco Sessa; Francesco Sessa, marcia e lacrime per il pizzaiolo ucciso a Ibiza; Franceso Sessa, ucciso a coltellate a Ibiza, il messaggio della zia: È un dolore troppo forte; Pizzaiolo ucciso ad Ibiza, fermato il presunto assassino: è un 45enne irpino. Francesco Sessa, marcia e lacrime per il pizzaiolo ucciso a Ibiza«Francesco con noi». Questo lo striscione che nella serata di ieri ha guidato la fiaccolata silenziosa in ricordo di Francesco Sessa, il pizzaiolo 35enne paganese ucciso lo scorso ... ilmattino.it Pagani, fiaccolata in memoria di Francesco SessaUn’occasione per ricordare Francesco, il suo sorriso e l’affetto lasciato nella comunità, ma anche per stringersi insieme nel dolore e nella condivisione del ricordo. agro24.it #Pagani per Francesco Sessa (video Pagani Photo Magazine) - facebook.com facebook Ibiza, arrestato un 45enne di Avellino per l'omicidio del pizzaiolo Francesco Sessa x.com