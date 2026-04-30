Un italiano di 35 anni, originario di Pagani in provincia di Salerno, è stato ucciso a Ibiza ieri pomeriggio. La vittima, che lavorava come pizzaiolo, viveva sull’isola da circa un anno. L’omicidio si è verificato a Platja d’en Bossa, dove l’uomo è stato ferito con una sola coltellata al torace. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare l’autore del gesto.

Stanno continuando le ricerche per individuare l’uomo che ieri pomeriggio a Ibiza, a Platja d’en Bossa, ha ucciso il 35enne italiano Francesco Sessa: l’uomo, originario di Pagani in provincia di Salerno, è stato colpito con una sola e letale coltellata al torace. Sessa non era uno sporadico turista in vacanza ma viveva da circa un anno nelle isole Baleari dove aveva svolto alcuni lavori tra cui il pizzaiolo nella pizzeria “Pummarola”, come riporta Sky Tg24. Dalla sua città natia è arrivato sgomento e dolore: lo descrivono come un giovane solare e instancabile lavoratore. Ad oggi è previsto il completamento dell’ esame autoptico sul corpo della vittima.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’italiano ucciso a Ibiza era salernitano: Francesco Sessa faceva il pizzaiolo e viveva sull’isola da circa un anno

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Ancora in fuga l'uomo che a #Ibiza ha #accoltellato e ucciso l' #italiano Francesco Sessa, originario di Salerno. Testimoni hanno riferito di averlo visto mentre parlava con altre 2 persone, in una lingua straniera, poco prima dell'aggressione. Andrea Carauso # x.com