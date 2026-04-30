Un uomo italiano di 35 anni è stato ucciso nel pomeriggio del 29 aprile a Ibiza, nella zona turistica di Playa d’en Bossa. L’agguato si è verificato in un’area frequentata da turisti, ma ancora non sono state rese note le cause dell’omicidio o eventuali sospetti. Le autorità locali stanno indagando sulla vicenda, che ha suscitato attenzione tra i residenti e i visitatori dell’isola.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Agguato mortale a Playa d’en Bossa. Si chiamava Francesco Sessa, 35 anni, il cittadino italiano ucciso nel pomeriggio del 29 aprile a Ibiza, nella zona turistica di Playa d’en Bossa. Originario di Pagani, in provincia di Salerno, l’uomo viveva sull’isola da tempo, dove lavorava come pizzaiolo. L’omicidio è avvenuto nei pressi di un locale chiuso da mesi, vicino alla spiaggia, in un’area molto frequentata. Il movente resta ancora incerto, anche se le prime ipotesi investigative sono già state riviste. Dalla pista della rapina al possibile regolamento di conti. In un primo momento si era pensato a un tentativo di rapina finito nel sangue, ma questa ricostruzione è stata rapidamente esclusa.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Pizzaiolo italiano ucciso a Ibiza: mistero sull’omicidio di Francesco Sessa

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