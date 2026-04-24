Davide Van De Sfroos il Bepi e Asian Festival | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia ci sono diverse occasioni di intrattenimento e cultura. Alla Fiera dei Librai si svolgono incontri con autori come Alessandro Rosina e Roberto Della Seta. Nel frattempo, si tiene anche un concerto di Davide Van De Sfroos. Tra gli eventi previsti ci sono anche il Bepi e l’Asian Festival, offrendo così una varietà di appuntamenti per il pubblico locale.

La Fiera dei Librai con Alessandro Rosina, Roberto Della Seta e altri autori, il concerto di Davide Van De Sfroos & Folkestra al Teatro Donizetti, Asian Festival a ChorusLife, la sagra del risotto al Piazzale degli Alpini a Bergamo, “Mozart violin sonaten Musica in Finlanda”, il Festival della cicoria a Leffe, il Festival de la paella y la sangria a Rovetta, Bepi & The Prismas a Zandobbio per “Paese in festa”, la sagra della polenta a Valtrighe di Mapello, la festa patronale a Cavernago e Malpaga, teatro dialettale a Sarnico e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 24 aprile. Ecco gli appuntamenti.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Barbara De Rossi, Il caso Jekyll e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaBarbara De Rossi al cineteatro Gavazzeni di Seriate con lo spettacolo “Made in Italy”, “Il caso Jekyll” al Teatro Donizetti per la Stagione di Prosa,... Tutto esaurito per Davide. Van De SfroosArriverà in Brianza accompagnato da una piccola orchestra, per due concerti in cui rileggerà le sue canzoni storiche e più amate dal pubblico con una... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: I miei personaggi? A volte vedo una mia canzone camminare per strada, Davide Van De Sfroos si racconta: dal Como di Fàbregas al dialetto portato a Sanremo; Davide Van de Sfroos, due nuove tappe del tour a Bergamo e Bormio; Davide Van de Sfroos al Donizetti per il suo nuovo tour; Musica, Davide Van De Sfroos: Il mio rapporto con il Trentino nato con il servizio militare. Davide Van De Sfroos, il Bepi e Asian Festival: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaStasera alle 18 alla Sala Galmozzi, a Bergamo, si terrà un incontro con l’autore Alessandro Rosina, che presenterà il suo nuovo libro La scomparsa dei giovani. Le 10 mappe che spiegano il declino ... bergamonews.it Davide Van De Sfroos annuncia nuove date per il Folkedelic Tour 2026Davide Van De Sfroos aggiunge due date a Bergamo e Bormio al Folkedelic Tour 2026 e si prepara per il Lake Sound Park a Cernobbio. megamodo.com DAVIDE VAN DE SFROOS FOLKEDELIC TOUR 2026 // Bormio 04.04.2026 - facebook.com facebook