A Sanremo, nella serata dedicata alle cover, sono presenti diverse guest star. Cristina D'Avena, Francesca Fagnani e Gaia sono tra gli ospiti che si alterneranno sul palco. La serata vede anche la partecipazione di altri artisti e personalità che accompagnano i cantanti in gara. La scaletta prevede esibizioni di vari ospiti, tutti annunciati ufficialmente prima dell’evento.

Tra le cinque serate del Festival di Sanremo, ormai da diversi anni quella del venerdì è dedicata ai duetti con i cantanti in gara che invitano colleghi e ospiti per cantare la cover di brano famoso della storia della musica italiana e non solo. Una serata di spettacolo che è totalmente autonoma e non influisce sulla graduatoria generale. Una sorta di gara parallela, insomma, con tanto di vincitore designato in base ai voti combinati di pubblico e giurie. La serata del venerdì di Sanremo 2026 dedicata alle cover e ai duetti sarà condotta da Carlo Conti e Laura Pausini affiancati da Bianca Balti. Tanti gli ospiti che saliranno sul palco per cantare con i 30 protagonisti del Festival, si va da Francesca Fagnani a Cristina D'Avena, da Michele Zarrillo a Tonypitoni e Fiorella Mannoia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sanremo, le guest star della serata cover da Cristina D'Avena a Francesca Fagnani e Gaia

Sanremo 2026, la scaletta della serata cover: Bianca Balti co-conduttrice e Francesco Gabbani ospite. Sul palco anche Francesca Fagnani, Belén Rodriguez e Cristina D’AvenaFrancesca Fangani, Belén Rodriguez, Cristina D’Avena e l’imprevedibile TonyPitony saranno solo quattro degli oltre trenta ospiti che si esibiranno...

A Sanremo tornano Morgan e Belen, tutti i duetti per la serata delle cover: con chi canteranno Francesca Fagnani e Cristina D’Avena – La listaL’attesa per il Festival di Sanremo 2026 entra sempre più nel vivo e, dopo giorni di indiscrezioni, arriva finalmente l’ufficialità sugli ospiti che...

SANREMO 2026 SERATA COVER VENERDÌ 27 FEBBRAIO

Discussioni sull' argomento Sanremo: tra Disco Night e Old West, Costa Toscana si accende a ritmo di musica; Sanremo 2026, le pagelle agli abiti e ai look della prima serata. FOTO; Fontana, Lollobrigida, Vittozzi to star at Sanremo Festival Wednesday; Sant’Arpino e Succivo in festa per Pasquale D’Orazio Guest Chef Event della Celebrity House del Festival di Sanremo.

Fulminacci a Sanremo per la serata delle cover farà un duetto con Francesca Fagnani sulle note di 'Parole parole' #Sanremo2026 - facebook.com facebook

#BOOM! Francesca Fagnani duetta con Fulminacci al Festival di #Sanremo2026 @francescafagnan @fulminacci Anteprima di Davide Maggio qui x.com