Oggi in diverse piazze si svolge una festa dedicata alla matematica, con spettacoli di strada e giochi interattivi rivolti a tutte le età. L’evento propone attività che permettono di scoprire aspetti pratici e divertenti della disciplina, coinvolgendo il pubblico in dimostrazioni e sfide. Sono stati allestiti spazi dedicati a laboratori e dimostrazioni dal vivo, con l’obiettivo di rendere accessibili e piacevoli i concetti matematici.

E se i numeri uscissero dai quaderni per invadere le piazze? Se formule e rompicapi diventassero un gioco di squadra, una sfida tra amici, uno spettacolo da vivere? Sabato, a Pioltello arriva “Matematica in festa“, un’iniziativa che promette di ribaltare ogni pregiudizio e trasformare la città in un laboratorio a cielo aperto, dove la logica incontra la fantasia. Obiettivo, accorciare la distanza fra giovane e materie Stem. Non un evento per “addetti ai lavori“, ma una festa vera e propria, pensata per bambini, ragazzi e famiglie. Il cuore pulsante sarà piazza dei Popoli, che dalle 16 alle 19 si animerà con stand, attività interattive e problemi per tutte le età.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Festa di piazza per la matematica. Tra spettacoli di strada e giochi

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