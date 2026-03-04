Festa della Toscana a Casa Bruschi | il programma

Alla Casa Bruschi si tiene la Festa della Toscana, con il progetto A.M.A. che coinvolge arte, musica e antiquariato. La Fondazione Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, ha ricevuto il finanziamento per questa iniziativa, inserita nel bando promosso dal Consiglio regionale della Toscana. L'evento si svolge con l’obiettivo di creare connessioni attraverso diverse espressioni culturali.

A.M.A come Arte, Musica, Antiquariato per costruire ponti di pace è il progetto finanziato quest’anno alla Fondazione Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, nell’ambito del bando per la Festa della Toscana, promossa dal Consiglio regionale della Toscana. Il progetto si rivolge principalmente a cittadini, studenti e famiglie con l'obiettivo di stimolare una riflessione sul tema della pace, valore e diritto fondamentale per le comunità e per la Toscana. La Casa Museo diventa, grazie alle attività proposte, oltre che spazio di conservazione vero e proprio laboratorio culturale, in cui le arti dialogano tra loro e con il pubblico, offrendo nuove chiavi di lettura e occasioni di riflessione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

