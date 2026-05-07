Festa della Mamma anticipata per i prematuri dell’ospedale Federico II | un gesto d’amore speciale

In vista della Festa della Mamma, l’ospedale Federico II ha organizzato un evento dedicato ai bambini nati prematuri e alle loro famiglie. L’iniziativa si è svolta con l’obiettivo di celebrare e condividere un momento di affetto e vicinanza, coinvolgendo i genitori e i piccoli. La giornata ha previsto attività e momenti di intrattenimento pensati per consolidare il legame tra mamma e bambino in un’occasione speciale anticipata.

"> Festa della Mamma: un Evento Speciale per i Nati Pretermine. Sabato 9 maggio, l’Università Federico II di Napoli ospiterà un’iniziativa unica in occasione della Festa della Mamma dedicata ai neonati nati prematuramente e alle loro famiglie. L’evento, che avrà inizio alle ore 9:00, si svolgerà presso l’Aula Magna del CESTEV (già Biotecnologie) e si preannuncia come un’importante occasione di incontro e supporto. L’Associazione Soccorso Rosa Azzurro Onlus, insieme alla Neonatologia e alla Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, invita tutte le famiglie che stanno affrontando o hanno già affrontato il complesso percorso del parto pretermine.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Festa della Mamma anticipata per i prematuri dell’ospedale Federico II: un gesto d’amore speciale. Notizie correlate Festa della Mamma un giorno prima per i prematuri della Federico IIL’Università Federico II di Napoli si prepara a celebrare la Festa della Mamma con un giorno d'anticipo, con un evento speciale dedicato alla... Simona Candles celebra la festa della mamma alla libreria Iocisto: la candle experience che trasforma la cera in un gesto d’amoreUn format collaudato, una nuova emozione La Candle Experience non è un tradizionale workshop: è un momento di mindfulness creativa in cui Simona... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Meteo, Italia spaccata in due per la Festa della Mamma: caldo africano fino a 34 gradi al Sud e la pioggia di un mese in 48 ore al...; Festa della Mamma a Pavia: cosa fare, eventi e idee regalo; Festa della mamma, prepagata da 500 euro, 21.980 punti in scadenza: truffe ai clienti Esselunga; Settimana di maltempo al Centro-Nord, estate anticipata al Sud. Leolandia, Festa della Mamma con i DinsiemE e l’adrenalina di Reve?sumLeolandia celebra la Festa della Mamma con un weekend speciale che unisce emozioni, divertimento e un tocco di adrenalina. Due giornate pensate per rendere omaggio al legame più prezioso, quello tra ... timemagazine.it Un giorno indimenticabile: Giulia Salemi celebra la prima festa della mamma con KianOggi Giulia Salemi, pronta a vivere una delle sue prime, vere prime volte da mamma: la festa della mamma all’asilo insieme a Kian. Niente flash, niente stylist, niente scalette perfette. Solo sedie ... 361magazine.com Festa della mamma e matematica Una scheda con problemi con le misure ideali per la classe terza della scuola primaria (a tema Festa della Mamma). - facebook.com facebook