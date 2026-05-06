Festa della Mamma un giorno prima per i prematuri della Federico II

L'Università Federico II di Napoli ha deciso di anticipare di un giorno la celebrazione della Festa della Mamma, organizzando un evento dedicato ai bambini prematuri. La manifestazione si terrà presso l’ateneo e coinvolgerà le famiglie e gli operatori sanitari che si occupano di assistenza neonatale. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione dei neonati prematuri e sulle sfide che affrontano.

L’Università Federico II di Napoli si prepara a celebrare la Festa della Mamma con un giorno d'anticipo, con un evento speciale dedicato alla prematurità. Sabato 9 maggio, a partire dalle ore 9:00, presso l’Aula Magna del CESTEV (già Biotecnologie), l'Associazione Soccorso Rosa Azzurro Onlus, la.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Un giorno indimenticabile: Giulia Salemi celebra la prima festa della mamma con KianOggi Giulia Salemi, pronta a vivere una delle sue prime, vere “prime volte” da mamma: la festa della mamma all’asilo insieme a Kian. "Gioca d'anticipo", calcio e prevenzione nel giorno della Festa della mammaGioca d'Anticipo è un'progetto di divulgazione che unisce la cultura dello sport con la sensibilizzazione alla prevenzione. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Festa della mamma 2026 a Palazzo Lombardia; 20 regali per la Festa della mamma 2026: i consigli di Vogue Italia tra lifestyle, fashion e beauty; Festa della Mamma 2026 a Roma: laboratori, letture e spettacoli per bambini; Festa della mamma in…canto. Festa della mamma, una canzone di Jovanotti diventa un francobollo molto specialeHai mai cantato Ciao Mamma, guarda come mi diverto? Questa canzone di Lorenzo Cherubini, noto a tutti come Jovanotti, ha ispirato un francobollo molto speciale, che rende omaggio alle mamme e alla m ... focusjunior.it Festa della Mamma: iniziative per tutta la famiglia a Cinecittà World e Luneur ParkUn weekend da vivere in famiglia per celebrare tutte le mamme tra attrazioni, spettacoli e attività all’aria aperta. In occasione della Festa della Mamma, i Parchi divertimento di Roma, Cinecittà ... parksmania.it Bottega Verde. . Regali speciali per la Festa della Mamma Cerchi un’idea regalo per la mamma originale e personalizzata Abbiamo quello che fa per te Con una spesa di almeno 19,99 euro di prodotti, puoi creare un beauty componibile con i prodotti - facebook.com facebook