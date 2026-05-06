Festa della Mamma un giorno prima per i prematuri della Federico II

Da napolitoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Università Federico II di Napoli ha deciso di anticipare di un giorno la celebrazione della Festa della Mamma, organizzando un evento dedicato ai bambini prematuri. La manifestazione si terrà presso l’ateneo e coinvolgerà le famiglie e gli operatori sanitari che si occupano di assistenza neonatale. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione dei neonati prematuri e sulle sfide che affrontano.

L’Università Federico II di Napoli si prepara a celebrare la Festa della Mamma con un giorno d'anticipo, con un evento speciale dedicato alla prematurità. Sabato 9 maggio, a partire dalle ore 9:00, presso l’Aula Magna del CESTEV (già Biotecnologie), l'Associazione Soccorso Rosa Azzurro Onlus, la.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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