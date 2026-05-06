Festa della Mamma alla Lanterna un pomeriggio dedicato a bambini e famiglie

Domenica 10 maggio, a partire dalle 15, gli Amici della Lanterna organizzano un pomeriggio dedicato alle famiglie e ai bambini in occasione della Festa della Mamma. L’evento si svolge presso la Lanterna, con attività e momenti pensati per coinvolgere i più piccoli e i loro genitori. La manifestazione si inserisce nel calendario di iniziative promosse per celebrare la ricorrenza.

In occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio a partire dalle ore 15, gli Amici della Lanterna organizzano un pomeriggio dedicato a famiglie e bambini.L’iniziativa vuole offrire un’esperienza educativa e coinvolgente, alla scoperta della storia della Lanterna e del suo ruolo nel.🔗 Leggi su Genovatoday.it Festa della mamma: SEI LA MIA LUCE canzone per bambini Notizie correlate “Mamma che capolavoro!”, laboratorio creativo per bambini per la festa della mammaSabato 9 maggio, dalle ore 15, il Museo Miniscalchi-Erizzo si trasforma in un laboratorio di idee e creatività! Dopo una breve visita alle collezioni... Hard Rock celebra la Festa della Mamma con un brunch dedicatoIl 10 maggio Hard Rock Cafe Firenze festeggia tutte le mamme proponendo buona musica e il brunch della domenica dedicato: dalle tradizionali proposte... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Festa della Mamma 2026, le migliori idee regalo per mamme allergiche alla tecnologia; Festa della mamma al centro Primavera; Festa della Mamma 2026 a Roma: laboratori, letture e spettacoli per bambini; Cara mamma, quest'anno ti porto a festeggiare in SPA: ecco dove. Festa della mamma, una canzone di Jovanotti diventa un francobollo molto specialeHai mai cantato Ciao Mamma, guarda come mi diverto? Questa canzone di Lorenzo Cherubini, noto a tutti come Jovanotti, ha ispirato un francobollo molto speciale, che rende omaggio alle mamme e alla m ... focusjunior.it La vera storia della Festa della Mamma e la donna che la inventòPer la Festa della Mamma, quest'anno domenica 10 maggio, milioni di persone in tutto il mondo celebrano la figura materna. Ma pochi conoscono la storia della donna che ha reso possibile questa ... ansa.it Bottega Verde. . Regali speciali per la Festa della Mamma Cerchi un’idea regalo per la mamma originale e personalizzata Abbiamo quello che fa per te Con una spesa di almeno 19,99 euro di prodotti, puoi creare un beauty componibile con i prodotti - facebook.com facebook