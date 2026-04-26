Festa della mamma a Pioppo trekking fluviale e laboratori alle Cascatelle Naca Nica

Domenica 10 maggio si svolge a Pioppo, frazione di Monreale, un evento dedicato alla Festa della mamma. La giornata prevede un trekking lungo il fiume e attività pratiche per i bambini, oltre all’osservazione del Sole presso le Cascatelle Naca Nica. L'iniziativa coinvolge diverse attività all’aperto, offrendo un'opportunità di svago e di scoperta del territorio.

Domenica 10 maggio trekking fluviale, laboratori per i più piccoli e osservazione del Sole alle Cascatelle Naca Nica, a Pioppo, frazione di Monreale.In occasione della Festa della Mamma un’esperienza pensata per famiglie, dove il cammino, il gioco e la scoperta si intrecciano in modo semplice e.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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