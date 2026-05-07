Festa della mamma al Mercato Coperto | fiori sapori a km zero e regali sostenibili

In occasione della Festa della mamma, il Mercato Coperto ha organizzato una giornata dedicata con bancarelle di fiori, prodotti a km zero e regali sostenibili. Sono state allestite aree per assaggi di specialità locali e momenti di intrattenimento. L’evento ha coinvolto diversi espositori che hanno proposto idee regalo e prodotti freschi, puntando sulla qualità e sulla biodiversità. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi visitatori, attratti dall’offerta variegata.

Fiori, prodotti a chilometro zero, idee regalo sostenibili e degustazioni per celebrare la Festa della mamma nel segno della qualità e della biodiversità. Sabato 9 maggio, il Mercato Coperto di Campagna Amica Padova, in via Vicenza 23, ospiterà una giornata speciale dedicata alle mamme e al loro.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Fiori, artigianato e pure sapori. Torna la festa della primaveraÈ tornato Flora et Decora, uno degli appuntamenti più amati dai milanesi e dai visitatori che dà appuntamento al pubblico fino a domani nella storica... Regali solidali per la Festa della Mamma: scende in piazza il banchetto UnicefCAROVIGNO - In occasione della Festa della Mamma, il prossimo 10 maggio, il comitato provinciale per l'Unicef di Brindisi ha organizzato nella piazza... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Festa della mamma a Roma: tutti gli eventi da non perdere il 10 maggio; Festa della mamma 2026 a Palazzo Lombardia; Festa della mamma al centro Primavera; Festa della Mamma 2026: Le Equilibriste, la maternità in Italia. Festa della Mamma, perché la data cambia ogni anno? Il motivo (poco noto) per cui non si festeggia più l'8 maggioOrigini antiche, evoluzione politica e religiosa: la festa della mamma è la seconda domenica di maggio. Scopriamo perché ... nostrofiglio.it Festa della mamma al Mercato Coperto: fiori, sapori a km zero e regali sostenibiliSabato 9 maggio Campagna Amica Padova celebra le mamme in via Vicenza con degustazioni, omaggi floreali, shopper ecologiche e prodotti del territorio. Coldiretti rilancia il ruolo delle famiglie nella ... padovaoggi.it Torte e crostate per la festa della mamma Ecco tutte le ricette https://blog.giallozafferano.it/lericettediminu/torte-e-crostate-per-la-festa-della-mamma/ - facebook.com facebook 25 APRILE, FESTA DELLA LIBERAZIONE NAZIONALE - x.com