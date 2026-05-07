Festa della mamma al Mercato Coperto | fiori sapori a km zero e regali sostenibili

Da padovaoggi.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Festa della mamma, il Mercato Coperto ha organizzato una giornata dedicata con bancarelle di fiori, prodotti a km zero e regali sostenibili. Sono state allestite aree per assaggi di specialità locali e momenti di intrattenimento. L’evento ha coinvolto diversi espositori che hanno proposto idee regalo e prodotti freschi, puntando sulla qualità e sulla biodiversità. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi visitatori, attratti dall’offerta variegata.

Fiori, prodotti a chilometro zero, idee regalo sostenibili e degustazioni per celebrare la Festa della mamma nel segno della qualità e della biodiversità. Sabato 9 maggio, il Mercato Coperto di Campagna Amica Padova, in via Vicenza 23, ospiterà una giornata speciale dedicata alle mamme e al loro.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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