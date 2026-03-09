Colori e maschere nel borgo | San Leo in festa per l' organizzazione del suo primo carnevale

San Leo ha vissuto una giornata di festa con il borgo riempito di colori, musica e maschere. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose famiglie e bambini, che hanno contribuito a creare un’atmosfera vivace e allegra. Per la prima volta, il paese ha organizzato un carnevale, coinvolgendo la comunità in un evento che ha portato entusiasmo tra i presenti.

Tra carri allegorici, spettacoli e attività per bambini, la manifestazione punta a diventare una nuova tradizione per la comunità di San Leo Il borgo di San Leo si è riempito di colori, musica, maschere e tantissimi sorrisi, grazie alla straordinaria presenza di famiglie e bambini che hanno reso la giornata davvero speciale. Domenica (8 marzo) si è svolta la prima edizione del "Carnevale San Leo", una manifestazione che ha saputo unire tradizione, divertimento e intrattenimento per tutte le età. L'evento, promosso dal Comune di San Leo e organizzato dalla Società San Leo 2000, ha avuto come momento centrale la tradizionale sfilata di carri allegorici che ha attraversato le vie principali del centro storico, accompagnata dal lancio di gadget e dalla partecipazione di numerosi gruppi mascherati.