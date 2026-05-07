Festa del Soccorso puntata speciale di Giro Esterno Podcast al Teatro Verdi
Venerdì 8 maggio, il Teatro Giuseppe Verdi di San Severo ospiterà una puntata speciale di Giro Esterno Podcast, intitolata “Intervista alla sanseverese”. L’evento si terrà nel Foyer del teatro e rappresenta una occasione per ascoltare una conversazione con una figura locale. La puntata si inserisce in un contesto di incontri pubblici e attività culturali che si svolgono nella struttura.
Giro Esterno Podcast approda nel Foyer del Teatro Giuseppe Verdi di San Severo con una puntata speciale: ‘Intervista alla sanseverese’, in programma venerdì 8 maggio. L’ospite sarà svelato in occasione della registrazione.L'iniziativa, promossa da Giro Esterno Podcast in collaborazione con l’APS.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Notizie correlate
Mostra 'Verdi Manifesti. Gli affiche restaurati del Regio Teatro Nuovo di Pisa (1867-1887)' al Teatro VerdiStrumenti capitali della comunicazione visiva e pubblicitaria, per la prima volta dopo un secolo e mezzo, i manifesti storici del Teatro Verdi...
Leggi anche: “Rigoletto. Il mistero del teatro” dal capolavoro di Giuseppe Verdi al Teatro Sociale
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: ‘Intervista alla sanseverese’, Giro Esterno Podcast approda nel Foyer del Teatro Verdi; Prefettura di Trapani, solennità del Santissimo Crocifisso di Calatafimi Segesta: individuate le misure di Safety e Security per la festa del patrono; Il Consiglio Direttivo del Soccorso Alpino Ticino si rinnova; Sette giovani in pronto soccorso per un’intossicazione alimentare dopo una festa.
SAN SEVERO SOCCORSO Festa del Soccorso 2026, stretta sulla sicurezza: stop a vetro e alcol nelle aree degli eventiL’ordinanza introduce inoltre il divieto di abbandono di bottiglie, lattine e rifiuti di qualsiasi genere nelle zone interessate dagli eventi ... statoquotidiano.it
FESTA DEL SOCCORSO San Severo, presentazione ufficiale della Festa del Soccorso 2026: appuntamento il 4 maggio alla Palazzina LibertyL’Amministrazione sottolinea l’importanza della partecipazione della cittadinanza, considerata un segno concreto di appartenenza. statoquotidiano.it
Festa del Soccorso 2026: Insieme per la nostra Tradizione - facebook.com facebook