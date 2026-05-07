Festa a Lanciano per i cento anni della maestra Concettina Meo

A Lanciano si è svolta una celebrazione in occasione del centesimo compleanno di una donna, nata nel 1926 e residente nella città dall’inizio degli anni Trenta. La festeggiata, insegnante di professione, ha raggiunto il traguardo dei cento anni. La signora, originaria di Altino, ha vissuto nella zona per molti decenni, ricevendo auguri e attestati di riconoscimento durante l’evento.

Ha tagliato il traguardo dei cento anni la signora Concettina Meo, nata ad Altino il 7 maggio 1926, ma residente a Lanciano dal 1932, di professione maestra. Il sindaco Filippo Paolini si è recato questa mattina, 7 maggio, presso la casa religiosa “Antoniano” per portare gli auguri.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Dopo 43 anni in cattedra, Sala saluta la maestra Roberta: festa a sorpresa in oratorioRoberta Gilardi ha salutato i suoi alunni dopo 43 anni di insegnamento nella scuola dell’infanzia “Monumento ai caduti” di Sala al Barro, frazione di... Festa per i cento anni di Emilia PandolfiGrande festa venerdì scorso all’istituto Visintini per i 100 anni di Emilia Pandolfi, che ha celebrato questo importante traguardo circondata...