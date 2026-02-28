Dopo 43 anni in cattedra Sala saluta la maestra Roberta | festa a sorpresa in oratorio

Dopo 43 anni di insegnamento nella scuola dell’infanzia “Monumento ai caduti” di Sala al Barro, Roberta Gilardi ha deciso di salutare i suoi alunni. Per l’occasione, è stata organizzata una festa a sorpresa nell’oratorio locale. La maestra ha ascoltato i saluti e le testimonianze di chi ha condiviso con lei tanti anni di lavoro e di crescita.

Roberta Gilardi ha salutato i suoi alunni dopo 43 anni di insegnamento nella scuola dell’infanzia “Monumento ai caduti” di Sala al Barro, frazione di Galbiate. Un traguardo che la comunità non poteva lasciar passare in silenzio: sabato 28 febbraio è stata organizzata una giornata di festa per. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Sorpresa degli ex alunni alla maestra dopo 50 anniNon una semplice rimpatriata, ma un gesto carico di memoria, riconoscenza ed emozione. Dress Age chiude: Castelraimondo saluta Roberta, 57 anni, creativaCastelraimondo piange Roberta Giovannetti, un’imprenditrice che ha fatto della sua attività un punto di riferimento per l’intera comunità... Tutti gli aggiornamenti su Dopo. Discussioni sull' argomento La marcia antimafia Bagheria-Casteldaccia 43 anni dopo: Cosa nostra è più forte e pericolosa quando non spara; 43esima Marcia antimafia Bagheria-Casteldaccia: un popolo che marcia unito contro mafia, droga e corruzione. Tripoli: Dalla memoria all'impegno: Bagheria guarda al futuro con consapevolezza (video); I lunghi 43 anni della questione Giustizia in Italia; La marcia antimafia Bagheria - Casteldaccia 43 anni dopo: 'Cosa nostra è più forte e pericolosa quando non spara'. Votoms torna con Mamoru Oshii: dopo 43 anni arriva il primo vero rivale di GundamPer i fan del genere Real Robot, Votoms non è un nome qualunque: è la serie che, nel 1983, portò il mecha verso un realismo ancora più cupo rispetto a Gundam, enfatizzando strategie, logistica bellica ... movieplayer.it LUKAKU DOPO VERONA-NAPOLI : https://shorturl.at/SCv9F - facebook.com facebook #Raf al telefono con noi dopo aver cantato #OraEPerSempre! Gli mancherà o no questo festival di Sanremo 2026 #Sanremo2026 #RadioShow @RadioZetaOf x.com