Grande festa venerdì scorso all’istituto Visintini per i 100 anni di Emilia Pandolfi, che ha celebrato questo importante traguardo circondata dall’affetto dei familiari e con la presenza della sindaca Stefania Signorini. Un traguardo che racconta una vita lunga un secolo, intrecciata con la storia del territorio. Nata il 20 marzo 1926 in una famiglia di contadini, Emilia è cresciuta nella campagna falconarese, in un nucleo familiare allargato fatto di zii e cugini, dove il lavoro nei campi iniziava fin da piccoli ma non mancavano affetto e solidarietà. Nonostante le difficoltà, non ha mai rinunciato alla scuola: frequentava le elementari a Falconara Alta e l’ultimo anno lo ha concluso al Castello, proprio dove oggi ha sede il Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa per i cento anni di Emilia Pandolfi

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