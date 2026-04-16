Cosa fare a Catania nel weekend | Nomadi in concerto Vintage Market ' New York anni ottanta'

Il fine settimana si avvicina a Catania con diverse iniziative in programma. Tra gli eventi in città ci sono un concerto dei Nomadi, un mercato vintage e una mostra dedicata agli anni ottanta a New York. Dopo giorni di pioggia, il clima si preannuncia più favorevole, offrendo l'opportunità di partecipare a queste attività e trascorrere qualche ora in città. Le iniziative sono pensate per soddisfare vari interessi e gusti.

Siamo in piena primavera (nonostante qualche pioggia improvvisa in settimana) e quindi non c'è niente di meglio che l'arrivo del weekend. Ci sarà come sempre da spaziare tra diverse attività, sia per grandi che per piccini.Attesa per il ritorno ‘dal vivo’ dei Nomadi al Teatro Bellini di Adrano e.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Cosa fare a Catania nel weekend: Angelina Mango in concerto, "Enhypen World Tour al cinemaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... La sagra dell'asparago selvatico, il concerto di Paolo Buonvino e il mercatino vintage: cosa fare nel weekendUn fine settimana ricco di appuntamenti tra cultura, musica, teatro e tradizioni gastronomiche. Altri aggiornamenti Si parla di: Weekend a Roma: 12 eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 aprile; Fiori, mercatini e musica: cosa fare a Brescia nel weekend - BresciaToday.