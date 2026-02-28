Vigili del fuoco il bilancio Interventi a quota 6mila in cima la ricerca persone

I vigili del fuoco di Como hanno effettuato circa 6.000 interventi nel corso dell’ultimo anno. Le operazioni più frequenti riguardano il soccorso alle persone, incidenti sul lavoro, incendi e vari sinistri. Questi interventi costituiscono la maggior parte delle chiamate e delle azioni svolte dai pompieri nella zona. La loro attività quotidiana si concentra su queste situazioni di emergenza, che richiedono pronta risposta e intervento immediato.

I soccorsi alle persone e gli incidenti sul lavoro, gli incendi e i sinistri, rimangono al primo posto nelle statistiche degli interventi dei vigili del fuoco di Como. Ieri, in occasione della prima Festa commemorativa dell'istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che è stata stabilita per il 27 febbraio di ogni anno, sono state divulgate le statistiche dell'attività del 2025, che rendono l'idea della mole del lavoro svolto quotidianamente sul territorio. La cerimonia, con il discorso del comandante provinciale Antonio Pugliano, si è svolta nella sede centrale di via Valleggio a Como. È stato assegnato il Diploma di Lodevole...