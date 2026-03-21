Nella 30esima giornata di Serie A, Juventus e Sassuolo si sono affrontate in una partita che si è conclusa con un pareggio 1-1. La sfida è stata trasmessa in diretta con approfondimenti su sintesi, tabellino e moviola, offrendo un resoconto completo della cronaca live. La giornata ha visto diverse sfide tra le squadre di questa stagione, con risultati aggiornati in tempo reale.

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© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A: Juve Sassuolo 1-1, Grosso fa lo scherzetto a Spalletti

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