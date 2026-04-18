Cori degli ultras granata al Mary Rosy la carica di Cosmi | I tifosi sono la nostra marcia in più

Durante l'incontro, i tifosi della Salernitana hanno cantato cori al Mary Rosy, dimostrando il loro sostegno alla squadra. L’allenatore ha dichiarato che i tifosi rappresentano il loro ossigeno e ha espresso la volontà di riconquistare il calore del pubblico allo stadio. La squadra si impegna a ripagare l’affetto dimostrato dai supporters durante le partite.

“I tifosi sono il nostro ossigeno”. Cosmi vuole riconquistare il fattore campo ed è pronto a ripagare i tifosi della Salernitana per il loro affetto e la loro passione. Oggi 150 ultras si sono presentati al centro sportivo Mary Rosy per incitare la squadra durante la rifinitura. Attraverso il.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Cori e striscioni: gli ultras contestano la Salernitana al Mary RosyE' stata una vigilia di partita assai movimentata: al centro sportivo dove i granata facevano prove generali, circa 50 supporter hanno invitato i... Leggi anche: Tifosi granata in fermento, la nota degli ultras: "Contestazione a squadra e società" Contenuti utili per approfondire Ultras al Mary Rosy: Patto playoff con la SalernitanaStampa Clima carico di tensione e passione al centro sportivo Mary Rosy, dove circa 150 ultras della Salernitana hanno incontrato la squadra al termine dell’allenamento di rifinitura in vista della sf ... salernonotizie.it Caos Salernitana, lo striscione degli ultras: «Pagliacci»Tanti auguri, pagliacci. Nel giorno di Carnevale, gli ultras della Salernitana hanno affisso questo striscione all'ingresso del centro sportivo Mary Rosy, dove la squadra si sta allenando. Allo ... ilmattino.it