La Russa ricorda l’amico Bossi e rivela che fu Tatarella a convincerlo che il Nord da solo non avrebbe portato vittorie. A un certo punto, Bossi capì che per avere peso doveva partecipare alle istituzioni della Capitale, evitando di marginalizzarsi e di isolarsi nella propria regione. La conversazione si focalizza su questa strategia politica e sui cambiamenti di opinione di Bossi.

“A un certo punto capì che se la Lega voleva avere un peso doveva stare nelle istituzioni della Capitale, e non marginalizzarsi e rintanarsi nella micro patria. Era una persona curiosa e libera. Questo è stato Umberto”, spiega, in un’intervista a Il Messaggero, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, commentando la scomparsa di Umberto Bossi, che definisce amico, un “amico perduto” al quale non è riuscito a dare un ultimo saluto. La Russa e il ricordo di Umberto Bossi. “Il suo mondo era un altro, il Nord, ma aveva capito, e Berlusconi in questo è stato molto bravo, che la guida della nazione è qui. E che una volta abbandonata l’idea della secessione, e dal 2000 lui la abbandonò definitivamente, occorreva fare i conti con Roma, con il Palazzo romano e con questa Capitale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Russa ricorda l’amico Bossi: “Fu Tatarella a fargli capire che il Nord non gli sarebbe bastato a farlo vincere”

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