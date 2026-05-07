Fernandez-Pardo e il sogno nerazzurro | l’Inter sfida il City per il talento del Lille

Il nome di Fernandez-Pardo entra nel mirino dell’Inter, che sta valutando il suo profilo in vista della prossima stagione. La società nerazzurra sta seguendo con attenzione la situazione del giovane talento del Lille, mentre si prepara a sfidare il Manchester City per assicurarsi le sue prestazioni. La trattativa è ancora in fase preliminare e non sono stati resi noti dettagli ufficiali sulla possibilità di trasferimento.

di Alberto Petrosilli Fernandez-Pardo è il nome nuovo sulla lista di Marotta e Ausilio in vista della prossima stagione: sfida al Manchester City. L’ Inter guarda con estremo interesse ai talenti emergenti del calcio europeo. Spunta un nome nuovo per l’attacco: Matias Fernandez-Pardo. Secondo quanto riportato da TMW, i nerazzurri si sarebbero iscritti alla corsa per il giovane talento del Lille, già finito nel mirino dei top club mondiali. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Fernandez-Pardo e il sogno nerazzurro: l’Inter sfida il City. Il classe 2005, nato a Bruxelles ma di nazionalità spagnola, sta vivendo una stagione da incorniciare in Ligue 1.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Fernandez-Pardo e il sogno nerazzurro: l’Inter sfida il City per il talento del Lille Notizie correlate Stankovic verso il ritorno all’Inter? Il progetto nerazzurro per riportare a Milano il talento del 2005Stankovic verso il ritorno all’Inter? Il progetto nerazzurro per riportare a Milano il talento del 2005 Perrone Inter, la pista prende quota! La... Calciomercato Inter, Zanetti all’opera per il centrocampo del futuro: la mossa per portare in nerazzurro quel talento del ComoCalciomercato Inter, Zanetti all’opera per il centrocampo del futuro: la mossa per portare in nerazzurro quel talento del Como Spalletti Juve, ci... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Matias Fernandez-Pardo decisive again as LOSC beat Paris FC 1-0; Il Como ha individuato l'erede di Nico Paz: sogno Fernandez-Pardo: svelata la richiesta del Lille; TRIBUNA.COM * SERIE A: IL COMO HA INDIVIDUATO L'EREDE DI NICO PAZ: SOGNO FERNANDEZ-PARDO: SVELATA LA RICHIESTA DEL LILLE; Euroleghe, la TOP XI Mantra per la ventinovesima giornata. TMW - Inter e Manchester City si iscrivono alla corsa per Fernandez-Pardo del LilleL'anno migliore della vita sportiva di Matias Fernandez-Pardo. Inserito nella lista del Team of the Season che la Ligue 1 ha stilato questa settimana grazie all'annata giocata con la maglia del Lille, ... napolimagazine.com Como, Fernandez-Pardo il sogno per l'Europa. E' (in teoria) ancora convocabile dall'ItaliaDopo l'ultimo successo sul campo del Paris FC il manager del Lille Bruno Genesio ha parlato in questi termini di Matías Fernández-Pardo,. tuttomercatoweb.com L' #Inter ha messo nel mirino Matias-Fernandez #Pardo, esterno classe 2005 del Lille. Il 21enne spagnolo, su cui ci sono anche Como e Manchester City, in stagione ha segnato 8 gol e 5 assist in Ligue 1 ed è stato una presenza fissa in Europa League. x.com Ivan San José, detto "Chuki": un nome che torna d'attualità "Recompra" Nico Paz: in gioco due baby del Real, Yanez e Fortea Nomi forti in agenda: Garcia (Real) e Fernandez-Pardo Picogna (Lille) Leggi l'articolo QUI => https - facebook.com facebook