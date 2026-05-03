Amministrative a Monteroni Massimo Bellini presenta la lista Insieme

Domani inizia ufficialmente la campagna elettorale a Monteroni di Lecce con la presentazione della lista “Insieme”, guidata dal candidato sindaco avvocato Massimo Bellini. Le elezioni amministrative si svolgeranno il 24 e 25 maggio. La lista ha come obiettivo principale quello di portare maggiore visibilità e chiarezza sul futuro del paese. La presentazione si terrà in un evento pubblico nel centro del paese.

MONTERONI DI LECCE – Dare visibilità e visione al paese tra gli obiettivi della lista “Insieme” con candidato sindaco l’avvocato Massimo Bellini, che apre domani la propria campagna elettorale per le amministrative del 24 e 25 maggio.L’appuntamento è per le ore 20 in Piazza Falconieri, occasione.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Nuovo candidato sindaco a Monteroni: in campo Massimo BelliniMONTERONI DI LECCE – Si muove qualcosa a Monteroni di Lecce ed inizia a delinearsi più chiaramente il quadro in vista delle amministrative: c’è un... Leggi anche: Amministrative, il Pd presenta già la lista: tutti i candidati Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Monteroni alle urne, Pizzuto tenta il bis. Bellini e Favale gli altri candidati in corsa; Amministrative del 24 e 25 maggio: presentate le liste dei 21 Comuni. La carica dei candidati sindaci: in due senza avversari; Ventuno comuni al voto nel leccese: tutti i candidati sindaco in corsa; Elezioni Amministrative 2026 in provincia di Lecce. Tutte le sfide dei 21 Comuni. Elezioni amministrative a Monteroni di Lecce, domani presentazione della lista Insieme a sostegno di Massimo Bellini sindacoMONTERONI - L’appuntamento è per le ore 20.00 in Piazza Falconieri, occasione in cui si terrà anche il primo comizio della tornata elettorale. È arrivato il ... corrieresalentino.it Monteroni di Lecce, al via la sfida elettorale: lunedì in Piazza Falconieri il debutto di Massimo Bellini e della lista InsiemeDomani, lunedì 4 maggio, alle ore 20, i riflettori saranno puntati su Piazza Falconieri per la presentazione ufficiale della lista Insieme ... leccenews24.it La stagione concertistica del Teatro Massimo Bellini prosegue con un appuntamento di particolare rilievo, che segna anche un passaggio importante nella vita della nostra istituzione. Sarà infatti il primo evento a svolgersi al Teatro Metropolitan in seguito al tr facebook