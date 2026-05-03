Amministrative a Monteroni Massimo Bellini presenta la lista Insieme

Da lecceprima.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani inizia ufficialmente la campagna elettorale a Monteroni di Lecce con la presentazione della lista “Insieme”, guidata dal candidato sindaco avvocato Massimo Bellini. Le elezioni amministrative si svolgeranno il 24 e 25 maggio. La lista ha come obiettivo principale quello di portare maggiore visibilità e chiarezza sul futuro del paese. La presentazione si terrà in un evento pubblico nel centro del paese.

MONTERONI DI LECCE – Dare visibilità e visione al paese tra gli obiettivi della lista “Insieme” con candidato sindaco l’avvocato Massimo Bellini, che apre domani la propria campagna elettorale per le amministrative del 24 e 25 maggio.L’appuntamento è per le ore 20 in Piazza Falconieri, occasione.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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